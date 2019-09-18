Реконструкцию улицы Комсомольской в Салехарде завершат раньше срока

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-18T16:12:37+03:00

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Глава Салехарда Иван Кононенко проинспектировал три объекта, находящихся на особом контроле городских властей. Так на улице Комсомольской продолжается работа по укладке дорожного покрытия.

- Очень много жалоб было со стороны населения по поводу провалов на этой дороге. Объем работ здесь колоссальный, изначально проект был разработан на два года, но благодаря своевременной финансовой поддержке окружного правительства мы закончим эти работы уже в текущем коду. Общаемся с подрядчиками, подгоняем, чтобы к наступлению зимы полностью сдать этот объект, - отметил градоначальник.

Он также прокомментировал замечания жителей города, озвученные в соцсетях, относительно ширины дороги и парковочных карманов.

- Мы расширили тротуары, не уменьшая ширину проезжей части. Что касается парковочных карманов, около магазина, то они были обустроены незаконно, - отмечает Иван Кононенко.

В микрорайонах Солнечный и Юбилейный обустраиваются две детские площадки. При реализации проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» образовалась экономия, которую направили на их создание. Работы здесь на начальной стадии.

Район Удача – еще один объект пристального внимания городских властей. Здесь ведутся активные работы по созданию дорожной инфраструктуры.

- Если вспомнить как здесь люди мучились, не могли ни проехать, ни пройти к своим домам, то сейчас уже несколько дорог заасфальтированы, имеются тротуары, хорошие подъезды к участкам. Готовые проекты есть уже на весь район, вопрос в достаточном финансировании, если в следующем году мы получим достаточно денежных средств, то обязательно продолжим благоустраивать этот район, - подвел итог Иван Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU