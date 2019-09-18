2019-09-18T15:26:56+03:00
Общество

Новоуренгойцы переходят на прямые расчеты с поставщиками услуг ЖКХ

Горожане начали получать новые квитанции
Анна Полякова
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Новоуренгойцы переходят на прямые расчеты с поставщиками услуг ЖКХ Фото: newurengoy.ruНовоуренгойцы переходят на прямые расчеты с поставщиками услуг ЖКХ Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое жители многоквартирных домов, где их обслуживают управляющие компании «Уренгойжилсервис», «Северный дом» и «Динамика», теперь получают новые квитанции. Все услуги ЖКХ прописаны в одном документе.

В новых платежках потребитель самостоятельно выбирает сумму для перечисления каждому поставщику ресурса. Также плательщик может воспользоваться единым лицевым счетом и оплатить всю указанную в начислениях сумму разом, а дальше она распределится согласно потреблению.

Платежные документы подготавливает РРИЦ. Как пояснила директор представительства Единого расчетного информационного центра (ЕРИЦ) в городе Новый Уренгой Наталья Филиппова, плата за электро и теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, обслуживание придомовой и домой территории, взносы за капремонт теперь отражены в одном платежном документе.

Готовятся перейти на такой вид оплаты в ближайшее время УК «Сити-сервис» и УК «Технологии современного жилья», сообщили в администрации города.

По всем возникшим при оплате и перерасчете трудностям новоуренгойцам следует обращаться с заявлением в ЕРИЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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