Новоуренгойцы переходят на прямые расчеты с поставщиками услуг ЖКХ
В Новом Уренгое жители многоквартирных домов, где их обслуживают управляющие компании «Уренгойжилсервис», «Северный дом» и «Динамика», теперь получают новые квитанции. Все услуги ЖКХ прописаны в одном документе.
В новых платежках потребитель самостоятельно выбирает сумму для перечисления каждому поставщику ресурса. Также плательщик может воспользоваться единым лицевым счетом и оплатить всю указанную в начислениях сумму разом, а дальше она распределится согласно потреблению.
Платежные документы подготавливает РРИЦ. Как пояснила директор представительства Единого расчетного информационного центра (ЕРИЦ) в городе Новый Уренгой Наталья Филиппова, плата за электро и теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, обслуживание придомовой и домой территории, взносы за капремонт теперь отражены в одном платежном документе.
Готовятся перейти на такой вид оплаты в ближайшее время УК «Сити-сервис» и УК «Технологии современного жилья», сообщили в администрации города.
По всем возникшим при оплате и перерасчете трудностям новоуренгойцам следует обращаться с заявлением в ЕРИЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU