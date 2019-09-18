Глава Ямала принял участие в пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-18T15:01:13+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 18 сентября выступил с докладом на X Тюменском нефтегазовом форуме. Темой пленарной дискуссии стало будущее мировой газовой отрасли, а также перспективы спроса на голубое топливо в ближайшие десятилетия, в том числе прогнозы развития рынка сжиженного природного газа.

Выступление губернатора Ямала было посвящено ситуации, которая ожидается на газовом рынке после 2035 года и основным вызовам, которые в этом контексте возникают перед регионом.

По его словам, до 2035 года ожидается развитие как рынка трубопроводного газа, так и рынка сжиженного газа. После 2035 года появляются вызовы.

- Сегодня нужно работать над тем, чтобы и после 2035 года трудноизвлекаемые запасы позволили нам также «держать голову», - заявил Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала рассказал о перспективах смещения добычи на Север и необходимости поиска технологических решений в области добычи в ключевом Надым-Пур-Тазовском регионе, где ожидается падение. Новые подходы необходимо будет искать в области трудноизвлекаемых запасов. Большие вызовы стоят и по новым маршрутам, заключил глава Ямала.

Участие в сессии также приняли министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, помощник главы администрации президента России Кирилл Молодцов, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, президент компании INNIO Group Карлос Ланге.

ИСТОЧНИК KP.RU