2019-09-18T14:20:41+03:00
Происшествия

Надымский наркоделец пытался обжаловать приговор

За «тайник-закладку» ему дали 13 лет строгого режима
Анна Полякова
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Надымский наркоделец пытался обжаловать решение судаНадымский наркоделец пытался обжаловать решение судаФото: Ольга Крыльцова
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28-летний надымчанин приговорили к 13 годам исправительной колонии строгого режима осужден за покушение на сбыт наркотиков. В августе 2018 года молодой человек с помощью мессенджера «Telegram X» договорился с неустановленным лицом о продаже зелья на территории города. Получив адрес местонахождения тайника с «оптовой партией», забрал из него наркотическое средство в крупном размере общей массой не менее 96,65 грамма.

После этого расфасовал запрещенное вещество на более мелкие партии и оборудовал «тайник-закладку» на одной из улиц города для дальнейшего сбыта. Однако его задержали полицейские. При личном досмотре у него было изъяты оставшееся наркотики общей массой 58,59 грамма в 10 свертках.

Суд учел ранее вынесенный приговор за совершение аналогичного преступления, когда выносил приговор. Однако мужчина посчитал вердикт чрезмерно суровым. Тем не менее, судебная коллегия по уголовным делам суда округа признала обоснованными доводы прокурора о справедливости назначенного наказания и оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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