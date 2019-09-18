2019-09-18T13:58:01+03:00
Общество

На Ямале появились бизнес-школы для детей и взрослых

Итогом обучения станут новый знания и проекты
Анна Полякова
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На Ямале появились бизнес-школы для детей и взрослых Фото: yanao.ruНа Ямале появились бизнес-школы для детей и взрослых Фото: yanao.ru
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На Ямале научат вести бизнес и взрослых, и детей. В регионе появились сразу две школы. В здании Национальной библиотеки Салехарда уже ведёт свои занятия школа социального предпринимательства. Она рассчитана как на жителей, которые только собираются открыть свое дело, так и на тех, кто уже хочет улучшить навыки ведения бизнеса.

Обучение продлится два месяца – до 17 ноября. Итогом обучения для участников станет защита бизнес-проектов, нацеленных на решение конкретных социальных проблем ямальцев.

Слушатели школы получат знания в области правовых и финансовых основ предпринимательской деятельности, узнают о государственных, региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего бизнеса.

Как рассказала директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева, в ходе обучения участников познакомят с особенностями социальных предпринимательских проектов, бизнес-планированием и управлением предприятием.

Вторая школа создана для юных бизнесменов. Проект включает двухдневный семинар-практикум (проводится в муниципальных образованиях) на самые актуальные темы: основы составления бизнес-планов, инструменты и технологии ведения бизнеса, навыки публичных выступлений, основы SMM для продвижения своего продукта.

Участники сыграют в экономическую игру, после чего победители, вышедшие в финал, под руководством экспертов составят и презентуют бизнес-планы. Десять участников, набравших наибольший балл за защиту бизнес-плана, уже в декабре этого года посетят один из российских технопарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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