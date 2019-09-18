Надымские школьники увидели мир глазами пьяного водителя

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-18T13:59:08+03:00

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Надымские подростки смогли увидеть пагубное воздействие алкоголя своими глазами. Специалисты Ямальского центра медицинской профилатики провели встречу со школьниками в необычном формате.

Ребята познакомились с очками-симуляторами, демонстрирующими зрение пьяного водителя. Более 150 человек стали свидетелями, как их товарищи, одевшие очки, теряли ориентацию в пространстве. Координация нарушалась настолько, что даже пройти по прямой линии оказалось проблематично.

Наблюдающие со стороны за странным поведением одноклассников хотели лично убедиться, что их друзья не подыгрывают врачам. В итоге школьники заключили, что в очках невозможно сфокусировать зрение, все предметы расплываются и находятся далеко, теряется ощущение реальности.

Ребята признались, что не хотели бы испытать такие ощущения вообще, а не только за рулем машины. Детям также с помощью компьютерной графики показали, как под действием этилового спирта теряют жизненно важные функции сердце, желудок, печень и другие органы.

Специалисты центра надеются, что дети запомнят эксперимент надолго и у виртуального алкоголя не будет шансов войти в реальную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU