Надымские школьники увидели мир глазами пьяного водителя
Надымские подростки смогли увидеть пагубное воздействие алкоголя своими глазами. Специалисты Ямальского центра медицинской профилатики провели встречу со школьниками в необычном формате.
Ребята познакомились с очками-симуляторами, демонстрирующими зрение пьяного водителя. Более 150 человек стали свидетелями, как их товарищи, одевшие очки, теряли ориентацию в пространстве. Координация нарушалась настолько, что даже пройти по прямой линии оказалось проблематично.
Наблюдающие со стороны за странным поведением одноклассников хотели лично убедиться, что их друзья не подыгрывают врачам. В итоге школьники заключили, что в очках невозможно сфокусировать зрение, все предметы расплываются и находятся далеко, теряется ощущение реальности.
Ребята признались, что не хотели бы испытать такие ощущения вообще, а не только за рулем машины. Детям также с помощью компьютерной графики показали, как под действием этилового спирта теряют жизненно важные функции сердце, желудок, печень и другие органы.
Специалисты центра надеются, что дети запомнят эксперимент надолго и у виртуального алкоголя не будет шансов войти в реальную жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU