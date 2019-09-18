Власти Ямала рассказали, на что потратят дополнительные бюджетные средства
Дополнительные средства из бюджета ЯНАО направят на улучшение жилищных условий ямальцев, повышение зарплат бюджетников, ремонт дорог, благоустройство, медицину. Об этом сообщили сегодня, 18 сентября, в правительстве ЯНАО.
Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа подготовил изменения в закон об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Проект закона о внесении изменений будет рассмотрен депутатами на очередном заседании окружного парламента в четверг, 19 сентября.
- Учитывая повышение прогноза налоговых и неналоговых поступлений, ожидается значительное увеличение расходной части окружного бюджета, - прокомментировала замгубернатора ЯНАО, директор департамента финансов Альбина Свинцова.
Самый значимый объём дополнительных средств планируется направить на улучшение жилищных условий: это и переселение из ветхих домов, и предоставление выплат молодым семьям для приобретения или строительства жилья. Речь, в том числе о тех, кто выбыл из региональной программы для молодых семей из-за достижения предельного возраста.
Для того, чтобы довести МРОТ до прожиточного минимума и обеспечить безусловное исполнение майских указов Президента Российской Федерации, решено увеличить объём средств на повышение оплаты труда бюджетников.
Предлагается значительное увеличение инвестиций в строительство автодорог, а также в их ремонт и содержание. Дополнительные деньги также планируется выделить на оказание скорой медпомощи, в том числе санитарно-авиационной эвакуации населения, приобретение медоборудования, благоустройство населенных пунктов и сохранение доступности коммунальных услуг для ямальцев.
Альбина Свинцова подчеркнула, что с учетом предлагаемых корректировок бюджет автономного округа сформирован без дефицита.
ИСТОЧНИК KP.RU