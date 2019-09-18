2019-09-18T13:27:57+03:00
Общество

Власти Ямала рассказали, на что потратят дополнительные бюджетные средства

В списке - улучшение жилищных условий, повышение зарплат, ремонт дорог, благоустройство, медицина
Анна Полякова
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Власти Ямала рассказали, на что потратят дополнительные бюджетные средства Фото: yanao.ruВласти Ямала рассказали, на что потратят дополнительные бюджетные средства Фото: yanao.ru
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Дополнительные средства из бюджета ЯНАО направят на улучшение жилищных условий ямальцев, повышение зарплат бюджетников, ремонт дорог, благоустройство, медицину. Об этом сообщили сегодня, 18 сентября, в правительстве ЯНАО.

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа подготовил изменения в закон об окружном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Проект закона о внесении изменений будет рассмотрен депутатами на очередном заседании окружного парламента в четверг, 19 сентября.

- Учитывая повышение прогноза налоговых и неналоговых поступлений, ожидается значительное увеличение расходной части окружного бюджета, - прокомментировала замгубернатора ЯНАО, директор департамента финансов Альбина Свинцова.

Самый значимый объём дополнительных средств планируется направить на улучшение жилищных условий: это и переселение из ветхих домов, и предоставление выплат молодым семьям для приобретения или строительства жилья. Речь, в том числе о тех, кто выбыл из региональной программы для молодых семей из-за достижения предельного возраста.

Для того, чтобы довести МРОТ до прожиточного минимума и обеспечить безусловное исполнение майских указов Президента Российской Федерации, решено увеличить объём средств на повышение оплаты труда бюджетников.

Предлагается значительное увеличение инвестиций в строительство автодорог, а также в их ремонт и содержание. Дополнительные деньги также планируется выделить на оказание скорой медпомощи, в том числе санитарно-авиационной эвакуации населения, приобретение медоборудования, благоустройство населенных пунктов и сохранение доступности коммунальных услуг для ямальцев.

Альбина Свинцова подчеркнула, что с учетом предлагаемых корректировок бюджет автономного округа сформирован без дефицита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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