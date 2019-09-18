2019-09-18T13:00:48+03:00
Происшествия

Ямальца лишили свободы за удар кулаком в лицо полицейского

Пьяный молодой мужчина устроил драку в больнице
Анна Полякова
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Ямальца лишили свободы на три года за удар кулаком в лицо полицейскогоЯмальца лишили свободы на три года за удар кулаком в лицо полицейскогоФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Шурышкарского района привлекли к ответственности за насилия в отношении полицейского. Пьяный 26-летний житель поселка Мужи в помещении районной больницы, куда его доставили для медицинского освидетельствования 18 апреля, отказался от диагностики и вёл себя агрессивно. Кроме того, после требований угомониться он ударил кулаком в лицо сотруднику полиции.

Уголовное дело расследовали по статье «Применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». В результате Шурышкарский районный суд приговорил несдержанного гражданина к мере к лишению свободы сроком на 2 года 7 месяцев с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранители напоминают, что сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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