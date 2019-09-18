2019-09-18T12:14:23+03:00
Экономика

Управление финансами на Ямале оценили в Минфине

В рейтинге регионов - ЯНАО в числе лидеров
Анна Полякова
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ЯНАО в числе регионов-лидеров по управлению финансами Фото: yanao.ruЯНАО в числе регионов-лидеров по управлению финансами Фото: yanao.ru
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Ямал занял место среди регионов-лидеров по управлению финансами. Рейтинг российских за 2018 год опубликовал Минфин России. Ямало-Ненецкий автономный округ уверенно держит свои позиции.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, регион уже девятый год подряд оказывается в числе лучших и подтверждает высшую степень качества финансового менеджмента. Такие показатели из года в год удается удерживать всего двум из 85-ти субъектов РФ – ЯНАО и Челябинской области.

В этом году, Минфин, оценив профессиональную деятельность региональных финансистов, присвоил округу максимальное количество баллов в областях организации бюджетного процесса, грамотного выстраивания межбюджетных отношений, проведения взвешенной долговой политики, повышения прозрачности управления государственными средствами, а также учёта риск-ориентированного подхода в системе финансового контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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