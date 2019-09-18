Пассажирская навигация на Ямале завершится 12 октября

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-18T12:07:50+03:00

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Пассажирские суда, выполняющие межмуниципальные перевозки, 12 октября в последний раз в этом сезоне доставят своих пассажиров до мест назначения. После этого отправятся на зимнюю стоянку до следующей навигации.

При этом завершающий рейс по маршруту «Салехард - Антипаюта - обратно» состоится уже в этом месяце. 24 сентября теплоход выйдет из Салехарда в Антипаюту, а из Антипаюты в Салехард 26 сентября.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО рассказали о завершающих рейсах. Так суда по маршрутам «Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым Мыс», «Катравож - Салехард», «Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале - обратно» выйдут на финишную 10 октября.

Рейс по направлению «Мужи – Салехард – Березово» завершится 12 октября. Межрегиональные перевозки по маршруту «Омск – Тобольск – Салехард» финишируют также в октябре.

Теплоход «Родина» уйдет на Омск 6 октября, куда прибудет 14 октября и останется там зимовать.

Все перечисленные маршруты ежегодно субсидируются из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. Маршруты, не входящие в список дотационных, такие как «Салехард – Приобье», перевозчики планируют завершить 18 октября. В этот день из Салехарда в Приобье должен уйти последний паром.

Самый протяженный период навигации на Ямале приходится на паромную переправу Салехард – Лабытнанги. На сегодняшний день, данных о ледоставе на реке Обь специалистами гидрометеорологии не предоставляется.

ИСТОЧНИК KP.RU