Жители Харпа жалуются на испорченный воздух
Камнедробила в поселке Харп Приуральского района ЯНАО поводом для возмущений местных жителей. В группе «В Салехарде.ру / объявления / Салехард» социальной сети «В Контакте» появилось сообщение о том, что щебень здесь дробят открытым способом. Вся пыль летит в населенный пункт, оседая н улицах, утверждает аноним.
«Такого никогда ещё не было. Дышать невозможно. А когда-то, до рудников, это был самый чистый посёлок Ямала!», - пишет автор поста. Он призывает экологов выяснить степень опасности производства для здоровья людей.
Известно, что оценить состояние воздуха в отдаленном поселке Ямала решили специалисты из Научного центра изучения Арктики. Они заверили, что экологи возьмут пробы воздуха в поселке. Также ученые готовы выяснять, повлияло ли производство на качество воды и почвы.
ИСТОЧНИК KP.RU