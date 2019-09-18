Жительницу Тарко-Сале подозревают в убийстве супруга

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-18T09:54:10+03:00

Женщина вонзила нож в грудь мужа во время пьянки

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На жительницу Тарко-Сале завели уголовное дело об убийстве. Ее подозревают в кровавой расправе над супругом.

По данным следствия днем 15 сентября 2019 года пьяная пара поссорилась. Во время конфликта женщина вонзила нож в грудь супругу. От проникающего колото-резанного ранения с повреждением сердца и легкого мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу, в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU