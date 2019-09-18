В Пуровске стартовала экологическая акция «Эко-ель»
В Пуровске могут появиться новые «Эко-ели», если жители поселка поддержат молодежную инициативу.
В феврале проект по установке арт-объекта в форме ели победил в ежегодном районном конкурсе «Перспектива» в поддержку молодежных инициатив советов поселений района.
Как пояснили организаторы, суть акции проста - жители поселка собирают ненужные им пластиковые крышечки в арт-объект. Крышки отправляют на переработку. 8 кг крышек приравниваются 1 дереву, сообщили в районном управлении молодежной политики и туризма.
К слову, место установки первого арт-объекта жители Пуровска выбирали сами, участвуя в опросе на портале «Живем на Севере». Однако их может стать больше, а значит новых деревьев в парке, если земляки поддержат идею молодых.
ИСТОЧНИК KP.RU