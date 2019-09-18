2019-09-18T09:31:32+03:00
Общество

В Пуровске стартовала экологическая акция «Эко-ель»

Жители поселка будут наполнять арт-объект пластиковыми крышками
Анна Полякова
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В Пуровске стартовала экологическая акция «Эко-ель» Фото: puradm.ruВ Пуровске стартовала экологическая акция «Эко-ель» Фото: puradm.ru
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В Пуровске могут появиться новые «Эко-ели», если жители поселка поддержат молодежную инициативу.

В феврале проект по установке арт-объекта в форме ели победил в ежегодном районном конкурсе «Перспектива» в поддержку молодежных инициатив советов поселений района.

Как пояснили организаторы, суть акции проста - жители поселка собирают ненужные им пластиковые крышечки в арт-объект. Крышки отправляют на переработку. 8 кг крышек приравниваются 1 дереву, сообщили в районном управлении молодежной политики и туризма.

К слову, место установки первого арт-объекта жители Пуровска выбирали сами, участвуя в опросе на портале «Живем на Севере». Однако их может стать больше, а значит новых деревьев в парке, если земляки поддержат идею молодых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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