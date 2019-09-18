Ямальский агропром представили на выставке в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-18T09:19:51+03:00

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Ямал участвует в IX Межрегиональной агропромышленной выставке, которая открылась 17 сентября в Екатеринбурге. В рамках деловой программы выставки на заседании Совета при полпреде президента в УрФО обсуждалась реализация федерального проекта по экспорту продукции агрокомплекса в связке с национальным проектом, а также проектов по поддержке фермеров и их агро-бизнеса.

Вклад региона в экспорт продукции АПК – это поставка товаров оленеводства и рыболовства. В 2018 году в Финляндию и Германию было отправлено около 500 тонн экологически чистого продукта. В том же году в Финляндию была поставлена пробная партия оленьих шкур. В этом году объем поставок увеличен вдвое.

Прорабатываются возможности выхода в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ставки делаются на рыбную продукцию Ямала, причем не на сырье, а на продукт глубокой переработки.

Сейчас ведется работа по освидетельствованию производителей на соответствие требованиям Таможенного союза. После завершения сертификации регион сможет выйти с рыбной продукцией в страны ближнего зарубежья – в Казахстан и Беларусь. А с 2021 года планируется начать освоение китайского рынка.

Замгубернатора округа, директор департамента внешних связей Александр Мажаров рассказал о региональных инициативах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Региональные власти рассматривают вопрос о снижении налоговой нагрузки на малые предприятия.

В этом году состоялся конкурс по распределению грантов «Агростартап», победителями стали три оленеводческих хозяйства, которые потратят деньги на организацию изгородного содержания оленей, приобретение животных и техники, создание новых рабочих мест.

С этого года в округе в два раза увеличена сумма гранта для начинающих фермеров – в ближайшее время будет разыграно пять грантов на развитие агро-бизнеса, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU