В Тарко-Сале появится улица Анатолия Острягина
Депутаты Тарко-Сале единогласно решили увековечить память известного ямальского политика Анатолия Острягина в названии одной из улиц города. С ходатайством об этом к народным избранникам обратились активисты районного совета ветеранов и других общественных организаций.
Напомним, Анатолий Иванович Острягин ушел из жизни 19 августа 2019 года на 70-м году. Как сообщала «Комсомольская правда – Ямал», основную часть своей трудовой биографии он посвятил становлению Пуровского района и Ямала. Он возглавлял АО «Пурнефтегазгеология», администрацию Пуровского района, работал первым заместителем губернатора округа, дважды избирался депутатом Думы ЯНАО, а в 2007 году был избран депутатом Госдумы Федерального Собрания от ЯНАО.
В ближайшее время начнутся работы по проектированию нового микрорайона с рабочим названием «Южный». Одной из его будущих улиц и присвоят имя Анатолия Острягина. Это решение очень символично, поскольку идея строительства нового жилого комплекса принадлежит как раз Анатолию Острягину, пояснили в администрации Пуровского района.
- В памяти всех таркосалинцев он остался человеком, любящим свой город и неравнодушным к проблемам земляков, - отметил первый замглавы района по вопросам социально-экономического развития Евгений Мезенцев.
ИСТОЧНИК KP.RU