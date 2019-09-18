В Тарко-Сале появится улица Анатолия Острягина

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-18T08:48:13+03:00

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Депутаты Тарко-Сале единогласно решили увековечить память известного ямальского политика Анатолия Острягина в названии одной из улиц города. С ходатайством об этом к народным избранникам обратились активисты районного совета ветеранов и других общественных организаций.

Напомним, Анатолий Иванович Острягин ушел из жизни 19 августа 2019 года на 70-м году. Как сообщала «Комсомольская правда – Ямал», основную часть своей трудовой биографии он посвятил становлению Пуровского района и Ямала. Он возглавлял АО «Пурнефтегазгеология», администрацию Пуровского района, работал первым заместителем губернатора округа, дважды избирался депутатом Думы ЯНАО, а в 2007 году был избран депутатом Госдумы Федерального Собрания от ЯНАО.

В ближайшее время начнутся работы по проектированию нового микрорайона с рабочим названием «Южный». Одной из его будущих улиц и присвоят имя Анатолия Острягина. Это решение очень символично, поскольку идея строительства нового жилого комплекса принадлежит как раз Анатолию Острягину, пояснили в администрации Пуровского района.

- В памяти всех таркосалинцев он остался человеком, любящим свой город и неравнодушным к проблемам земляков, - отметил первый замглавы района по вопросам социально-экономического развития Евгений Мезенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU