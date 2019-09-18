Движение судов «Березово-Мужи» решено продлить

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-18T08:22:33+03:00

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Продлено расписание движения пассажирских судов по направлению «Березово – Салехард – Мужи». Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, предыдущим расписанием окончание работы теплоходов «Метеор» по этому маршруту планировалось 8 октября. Теперь решено, что навигация для этих судов закончится 12 октября.

К слову, паромы на переправе Салехард-Лабытнанги 18 сентября работают в штатном режиме. На линии 6 паромных составов. Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

Справка: +7-800-350-63-90, +7 (3467)-38-88-35. Телефон речвокзала Салехарда: +7 (34922) 7-20-77, +7 (908) 860-20-77.

ИСТОЧНИК KP.RU