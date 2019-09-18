СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-18T07:58:01+03:00

За сути на Ямале случилось 13 ДТП, в которых пострадали только машины Фото: Госавтоинспекция Ямала

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП. Однако их последствиями стали лишь механические повреждения транспортных средств.

Так, например, в Надыме авария произошла в 15:49 в Проезде-1. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на тротуарный бордюр. К месту происшествия были направлены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС, рассказали в региональном ведомстве.

Всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 3120 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 373 травмированы, в их числе 47 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU