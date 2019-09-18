За сути на Ямале случилось 13 ДТП, в которых пострадали только машины
За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП. Однако их последствиями стали лишь механические повреждения транспортных средств.
Так, например, в Надыме авария произошла в 15:49 в Проезде-1. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на тротуарный бордюр. К месту происшествия были направлены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС, рассказали в региональном ведомстве.
Всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 3120 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 373 травмированы, в их числе 47 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU