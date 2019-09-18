2019-09-18T06:37:36+03:00
Общество

Погода на Ямале 18 сентября: по-осеннему тепло и дождливо

Температура воздуха + 9 ... +12 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 18 сентября: по-осеннему тепло и дождливоПогода на Ямале 18 сентября: по-осеннему тепло и дождливоФото: Анна Полякова
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В среду, 18 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +9 градусов, пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, небольшой дождь – в течение дня. Ветер южный 4 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Надыме +12 градусов, облачно, периодически в течение дня - дождь. Ветер южный 4 м/с.

В Губкинском +10 градусов, облачно, дождь. Ветер южный 4 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, переменная облачность, в середине дня пройдет дождь. Юго-западный ветер 3 м/с.

В Муравленко + 11 градусов, пасмурно, днем ожидается дождь с грозой. Юго-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +9 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер южный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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