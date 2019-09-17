В Тазовском открыли памятник герою ненецких легенд
В Тазовском районе 17 сентября состоялась торжественная церемония открытия памятника ненецкому герою народных легенд и эпосов Ваули Пиеттомину. Трехметровая фигура знаменитого земляка появилась на берегу реки Таз, она установлена на постаменте, символизирующем ветер.
Установка скульптуры Ваули Пиеттомина в этом году символична. 2019 объявлен ООН Международным годом языков коренных народов.
Ваули Пиеттомин (Вавлё Ненянг) – участник и лидер ненецко-хантыйского движения Обдорского края в 1820-1840-х годах. Оценка фигуры Пиеттомина остается предметом для споров в исторических и краеведческих кругах и по сей день.
В народных преданиях Ваули Пиеттомин описывается как могучий богатырь, который обладает чудодейственной силой и способностями.
В памяти ненцев хранится множество песен и преданий о сыне рода Ненянг – Ваули Пиеттомине. Его именем названы мыс на реке Полуй – Ненянг-Сале, гора на Полярном Урале – Вавлё-хой и несколько озёр.
Автором эскиза и изготовителем памятника является художник-монументалист Роман Кальнин. Идею поддержали коренные жители Тазовского района еще в 2016 году. Средства на создание композиции выделила одна из крупных топливно-энергетических компаний, ведущих деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе.
- Это большой праздник для всех нас и знаменательное событие для подрастающего поколения, потому что мы чтим и не забываем историю своего народа, - отметил глава поселка Тазовский Омпа Яптунай.
ИСТОЧНИК KP.RU