В Тазовском открыли памятник герою ненецких легенд

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-17T15:59:27+03:00

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В Тазовском районе 17 сентября состоялась торжественная церемония открытия памятника ненецкому герою народных легенд и эпосов Ваули Пиеттомину. Трехметровая фигура знаменитого земляка появилась на берегу реки Таз, она установлена на постаменте, символизирующем ветер.

Установка скульптуры Ваули Пиеттомина в этом году символична. 2019 объявлен ООН Международным годом языков коренных народов.

Ваули Пиеттомин (Вавлё Ненянг) – участник и лидер ненецко-хантыйского движения Обдорского края в 1820-1840-х годах. Оценка фигуры Пиеттомина остается предметом для споров в исторических и краеведческих кругах и по сей день.

В народных преданиях Ваули Пиеттомин описывается как могучий богатырь, который обладает чудодейственной силой и способностями.

В памяти ненцев хранится множество песен и преданий о сыне рода Ненянг – Ваули Пиеттомине. Его именем названы мыс на реке Полуй – Ненянг-Сале, гора на Полярном Урале – Вавлё-хой и несколько озёр.

Автором эскиза и изготовителем памятника является художник-монументалист Роман Кальнин. Идею поддержали коренные жители Тазовского района еще в 2016 году. Средства на создание композиции выделила одна из крупных топливно-энергетических компаний, ведущих деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе.

- Это большой праздник для всех нас и знаменательное событие для подрастающего поколения, потому что мы чтим и не забываем историю своего народа, - отметил глава поселка Тазовский Омпа Яптунай.

ИСТОЧНИК KP.RU