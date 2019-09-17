2019-09-17T15:42:17+03:00
Происшествия

Ситуацию с наркотиками в Салехарде назвали стабильно сложной

В основном по городу "гуляет" синтетика
Анна Полякова
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Ситуацию с наркотиками в Салехарде назвали стабильно сложной Фото: salekhard.orgСитуацию с наркотиками в Салехарде назвали стабильно сложной Фото: salekhard.org
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В Салехарде поставили «диагноз» наркоситуации в столице региона. Заседании антинаркотической комиссии прошло под председательством заместителя главы администрации города по соцполитике Ирины Максимовой. В итоге ситуацию с наркотиками в Салехарде назвали стабильно сложной.

- За семь месяцев года в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено и поставлено на учет 44 преступления, в том числе сбыт – 28. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 22,2% и 47,4% соответственно. Как показывает практика - 99% наркотических средств синтетика, способ передачи в основном – бесконтактный, - отметил в своем докладе заместитель начальника ОМВД России по г. Салехарду Максим Краморев.

На заседании комиссии КДН рассмотрен 271 административный материал на родителей и несовершеннолетних, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По линии несовершеннолетних совершено 15 преступлений. В столице Ямала проводятся различные профилактические мероприятия: «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», «Дети России», «Уклонист».

ИСТОЧНИК KP.RU

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