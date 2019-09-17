2019-09-17T15:31:09+03:00
Общество

Тазовский район присоединился к субботнику «Зеленая Россия»

«Десант чистоты» убрал мусор с прибрежной полосы Тазовской губы
Анна Полякова
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Тазовский район присоединился к субботнику «Зеленая Россия» Фото: tasu.ruТазовский район присоединился к субботнику «Зеленая Россия» Фото: tasu.ru
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В Находке Тазовского района добровольцы очистили береговую полосу. Они стали участниками экологической всероссийской акции, присоединившись к субботнику «Зеленая Россия».

Находкинцы провели на территории села организованную уборку. Все необходимое для работы предоставила администрация поселения. Отложив на время привычные трудовые обязанности, участники субботника общими усилиями очистили прибрежную полосу Тазовской губы. Более шести кубометров различного мусора собрал находкинский «десант чистоты», сообщили в администрации Тазовского района.

Отметим, с 6 по 29 сентября по всей стране проходит Всероссийский субботник «Зеленая Россия», объединяющий всех неравнодушных к вопросам экологической безопасности, защиты окружающей среды и бережного отношения к природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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