2019-09-17T15:15:14+03:00
Общество

Салехардские школьники познакомились с работой госжилнадзора ЯНАО

Детям доверили измерительные приборы
Анна Полякова
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Салехардские школьники познакомились с работой госжилнадзора ЯНАО Фото: yanao.ruСалехардские школьники познакомились с работой госжилнадзора ЯНАО Фото: yanao.ru
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Учащиеся салехардской 3-ей школы провели день на службе в региональном департаменте государственного жилищного надзора ЯНАО. Акция в рамках реализации проекта «Чиновник открытый» в регионе продолжается.

Сотрудники департамента рассказали ребятам об основных направлениях деятельности, а также познакомили школьников с процедурой рассмотрения протокола административного правонарушения, с особенностями процедурных действий. Дети интересовались требованиями к претендентам при поступлении на госслужбу. После этого школьникам предложили провести измерения приборами, представленными специалистами подведомственного департаменту учреждения ГКУ ЯНАО «Ямалтехэнергоконтроль».

В завершение встречи первый замдиректора департамента – главный государственный жилищный инспектор ЯНАО Ахат Мурзакаев поблагодарил школьников за внимание к вопросам соблюдения требований жилищных прав граждан, проявленный интерес к работе департамента, передает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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