2019-09-17T14:44:44+03:00
Общество

В Надым приедут тюменские товаропроизводители

Торговые ряды развернутся 20 сентября
Анна Полякова
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В Надым приедут тюменские товаропроизводители Фото: nadymregion.ruВ Надым приедут тюменские товаропроизводители Фото: nadymregion.ru
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На площади возле бульвара В. Стрижова в Надыме пройдет ставшая уже традиционной ярмарка «Покупаем Тюменское!». Торговые ряды развернутся 20 сентября. Как сообщили в администрации города, два дня у надымчан будет возможность приобрести свежую экологически чистую продукцию юга региона.

Первая осенняя ярмарка года будет богата лучшими товарами тюменских хозяйств. Надымчане смогут выгодно купить мясо птицы, свинину, говядину, масло, молочную и кисломолочную продукцию, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, дикоросы, мед, чай и даже сыры, изготовленные по итальянским и французским технологиям. Вкусные и полезные тюменские товары будут продавать с 9:00 до 19:00 часов.

Напомним, выездные ярмарки лучших тюменских сельхозпроизводителей проводятся на Ямале весной и осенью с 2015 года. Всего проведено 93 мероприятия, на которых ямальцы купили свыше тысячи тонн самой разной продукции, из них в 2019 году на шести весенних ярмарках реализовано свыше 33 тонн продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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