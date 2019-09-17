Новоуренгойские кадеты могут стать лучшими в УрФО
Новоуренгойские кадеты будут защищать честь Ямала на VIII ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс УрФО». Именно команда Кадетской школы имени Героя России В.И. Шарпатова победила в региональном этапе конкурса.
В Пыть-Яхе ХМАО на территории базы Центра подготовки к военной службе с 25 по 29 сентября соберутся делегации всех субъектов УрФО.
Смотр-конкурс проводится для определения лучших казачьих кадетских классов и учащихся, добившихся наилучших результатов в освоении образовательных программ, — поясняет окружной департамент образования.
Как сообщили в администрации Нового Уренгоя, в конкурсную программу вошли смотр строя и песни, викторина «Страницы военной Российской истории и Российского казачества», конкурсы «Визитная карточка» и казачьей песни. Также претенденты на звание лучших продемонстрируют точность в метании саперных лопаток и ножей. Также пройдет военизированная командная эстафета, стрельба из пневматической винтовки, атлетическое многоборье.
ИСТОЧНИК KP.RU