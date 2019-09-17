2019-09-17T14:33:24+03:00
Общество

Новоуренгойские кадеты могут стать лучшими в УрФО

Смотр-конкурс состоится в Пыть-Яхе
Анна Полякова
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Новоуренгойские кадеты могут стать лучшими в УрФО Фото: newurengoy.ruНовоуренгойские кадеты могут стать лучшими в УрФО Фото: newurengoy.ru
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Новоуренгойские кадеты будут защищать честь Ямала на VIII ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс УрФО». Именно команда Кадетской школы имени Героя России В.И. Шарпатова победила в региональном этапе конкурса.

В Пыть-Яхе ХМАО на территории базы Центра подготовки к военной службе с 25 по 29 сентября соберутся делегации всех субъектов УрФО.

Смотр-конкурс проводится для определения лучших казачьих кадетских классов и учащихся, добившихся наилучших результатов в освоении образовательных программ, — поясняет окружной департамент образования.

Как сообщили в администрации Нового Уренгоя, в конкурсную программу вошли смотр строя и песни, викторина «Страницы военной Российской истории и Российского казачества», конкурсы «Визитная карточка» и казачьей песни. Также претенденты на звание лучших продемонстрируют точность в метании саперных лопаток и ножей. Также пройдет военизированная командная эстафета, стрельба из пневматической винтовки, атлетическое многоборье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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