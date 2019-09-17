Депутаты Тарко-Сале начало осенней сессии отметили субботником

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-17T14:16:54+03:00

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Депутаты Тарко-Сале провели традиционный субботник по озеленению города. Народные избранники приурочили посадку деревьев к началу осенней сессии. Первым участком проведения акции стал будущий сквер на улице Геологов - возле здания, где размещается городская дума.

- В этом году свое первое после летних каникул заседание мы провели 12 сентября, а на следующий день снова собрались депутатским составом, чтобы принять участие в посадке деревьев. Вместе с нами в субботнике приняли участие и вновь избранные депутаты, победившие на дополнительных выборах в городское собрание депутатов 8 сентября. Приятно видеть, как посаженные нами в прошлые годы деревья уже прижились и радуют своей зеленью таркосалинцев, - отметил председатель городского совета депутатов Петр Колесников.

Следующим объектом для проведения акции станет аллея возле стадиона «Авангард». На ней участники депутатского субботника высаживают только рябины. Это дерево хорошо приживается, весной красиво цветет, а осенью яркими красками украшает город, пояснили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU