2019-09-17T13:16:00+03:00
Общество

Библиотеку в поселке Ямала среди тундры будут модернизировать

Сейчас готовится 3D-проект будущего «хранилища знаний»
Анна Полякова
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Библиотеку в поселке Ямала среди тундры будут модернизировать Фото: tasu.ruБиблиотеку в поселке Ямала среди тундры будут модернизировать Фото: tasu.ru
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Современная библиотека модельного типа разместится на первом этаже нового многокваритрного дома по улице Юбилейная села Антипаюта Тазовского района. Сейчас готовится 3D-проект будущего «хранилища знаний».

Модернизированная библиотека станет одновременно укромным местом для чтения книг и площадкой для живого общения: творческие занятия, конструирование, доступ к информационным технологиям, детские мероприятия. Здесь каждый найдет занятие по душе.

Помещение библиотеки зонируют. Читальню обставят современной и удобной мебелью, книжный фонд пополнят новой интересной литературой. Зону для проведения мероприятий оснастят инновационным оборудованием и акустической системой, а в детском уголке разместят интерактивную песочницу и лего-городок.

Создание модельных библиотек реализуется в соответствии с региональным проектом «Культурная среда» национального проекта «Культура», сообщает администрация Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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