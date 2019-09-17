Библиотеку в поселке Ямала среди тундры будут модернизировать
Современная библиотека модельного типа разместится на первом этаже нового многокваритрного дома по улице Юбилейная села Антипаюта Тазовского района. Сейчас готовится 3D-проект будущего «хранилища знаний».
Модернизированная библиотека станет одновременно укромным местом для чтения книг и площадкой для живого общения: творческие занятия, конструирование, доступ к информационным технологиям, детские мероприятия. Здесь каждый найдет занятие по душе.
Помещение библиотеки зонируют. Читальню обставят современной и удобной мебелью, книжный фонд пополнят новой интересной литературой. Зону для проведения мероприятий оснастят инновационным оборудованием и акустической системой, а в детском уголке разместят интерактивную песочницу и лего-городок.
Создание модельных библиотек реализуется в соответствии с региональным проектом «Культурная среда» национального проекта «Культура», сообщает администрация Тазовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU