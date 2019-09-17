2019-09-17T12:31:16+03:00
Общество

Таркосалинцев, укравших линии электропередач, обязали возместить ущерб

Злоумышленники похитили столбы и провода на 200 тысяч рублей
Анна Полякова
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Таркосалинцев, укравших линии электропередач, обязали возместить ущерб Фото: pixabay.comТаркосалинцев, укравших линии электропередач, обязали возместить ущерб Фото: pixabay.com
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Двоих жителей Тарко-Сале осудили за кражу линии электропередач. Злоумышленники в августе 2018 года в районе 2-ой речки Пуровского района похитили металлические опоры ВЛ-0,4 кв. одностоечные и провода, находящиеся в собственности муниципального образования. В результате причинен ущерб в размере более 200 тысяч рублей.

Прокурор района обратился в суд с иском в интересах муниципального образования Пуровский район о взыскании с похитителей ущерба, причиненного преступлением.

Накануне, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, с ответчиков взыскано 204 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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