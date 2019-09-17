2019-09-17T12:10:43+03:00
Общество

Салехардцы решают дальнейшую судьбу городского фонтана «Муксун»

Его могут починить или демонтировать
Анна Полякова
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Салехардцы решают дальнейшую судьбу городского фонтана «Муксун» Фото: salekhard.orgСалехардцы решают дальнейшую судьбу городского фонтана «Муксун» Фото: salekhard.org
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Жители Салехарда активно обсуждают неработающий фонтан в соцсетях. Одни предлагают его убрать, другие - принять меры по ремонту. Напомним, фонтан в центре города появился в 2004 году, с тех пор его не раз ремонтировали, но содержание такого объекта в работоспособном состоянии в суровых климатических условиях достаточно проблематично. Сейчас подрядная организация проводит работы по его консервации на зимний период.

- В ближайшее время мы готовим к публикации на портале «Живем на Севере» общественный опрос о его дальнейшей судьбе. При наличии дельных предложений, мы закажем проектно-сметную документацию и уже весной сможем приступить к реализации проекта. В противном случае, если конкретных и стоящих предложений не поступит, весной будем проводить работы по восстановлению работоспособности данного фонтана, - говорит гендиректор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Алексей Нога.

Между тем, площадь, где расположен фонтан, позволяет разместить здесь небольшой сквер, зону отдыха, установить какой-либо арт-объект и многое другое, отметили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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