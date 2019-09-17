На Ямале выберут лучшие сувениры для туристов

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-17T12:01:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале стартовал конкурс на лучший туристический сувенир. Ложки из кедрового дерева, чехлы для флешек из кости оленя, морошко-пихтовое варенье, брусника с рыбьим жиром, именные бубны - чем креативнее идея, тем больше шансов на победу и приз в 55 000 рублей, сообщает региональный департамент молодёжной политики и туризма.

Состязание проводится в шести номинациях: этнографический сувенир; сувенир региона (изделие, презентующее локальные бренды автономного округа); сувенир-игрушка; гастрономический; Салехард – Новогодняя столица; идея сувенира.

Работы в каждой номинации, набравшие наибольшее количество «народных» голосов в интернете, получат дополнительные баллы. Одновременно свои оценки будет выставлять экспертная комиссия. Подведение итогов состоится 29 ноября, сообщает правительство ЯНАО.

По итогам победители в каждой номинации будут награждены дипломами и денежной премией в размере 55 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU