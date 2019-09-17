2019-09-17T11:36:00+03:00
Происшествия

В Салехарде иномарка сбила пешехода на «зебре»

Мужчина получил различные травмы
Анна Полякова
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В Салехарде иномарка сбила пешехода на «зебре» Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Салехарде иномарка сбила пешехода на «зебре» Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Салехарде пешеход получил травмы, переходя дорогу по «зебре». ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской 16 сентября около 18.30.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля Great Wall не предоставил преимущество в движении и сбил мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировано пять человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3104 зарегистрированных ДТП 16 человек погибли и 373 травмированы, в их числе 47 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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