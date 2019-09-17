2019-09-17T11:23:21+03:00
Происшествия

На Ямале пьяная пара пыталась сбежать от полиции через окно по простыням

Женщина сорвалась и упала
Анна Полякова
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На Ямале пьяная пара пыталась сбежать от полиции через окно по простыням Фото: pixabay.comНа Ямале пьяная пара пыталась сбежать от полиции через окно по простыням Фото: pixabay.com
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В Красноселькупском районе будут судить местного жителя, ударившего полицейского. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, этому предшествовала невероятная история.

Днем 6 марта правоохранителей вызвала женщина, заявив по телефону, что с ней в квартире находится пьяный мужчина, между ними возник конфликт, и теперь она опасается за свое здоровье. Дежурная группа сотрудников полиции выехала на место. Дверь в квартиру оказалась заперта изнутри, люди отказались открывать ее полицейским.

Правоохранители услышали через дверь, что закрывшиеся собираются сбежать из квартиры через окно. Тогда полицейские вышли на улицу и задержали 34-летнего мужчину, который спустился со второго этажа по простыне. За ним тем же путем поползла и женщина, но была так пьяна, что сорвалась и упала на землю, получив травмы.

Ей полицейские вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в отделение полиции, он был крайне возмущен, и свое недовольство выразил ударом кулака в лицо полицейскому.

Мужчина обвиняется в применение насилия в отношении представителя власти. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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