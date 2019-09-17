На Ямале обсудят меры поддержки общин

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-17T11:02:30+03:00

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Ежегодный семинар для общин и малых форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера открылся 17 сентября в поселке Тазовский ЯНАО. Нынешняя встреча посвящена их деятельности и перспективам развития, сообщает правительство ЯНАО.

Кроме выступлений представителей власти округа и руководителей госучреждений с докладами о развитии и поддержке общин и малых форм хозяйствования автономного округа, участников ждут экскурсии по посёлку. Предприниматели станут участниками участие в традиционных обрядах и мастер-классах. Семинар завершится в четверг, 19 сентября. На последний день мероприятия запланирован практикум «Разработка туристического продукта».

Бизнесмены из числа коренных народов и представителей общин примут участие в разработках бизнес-моделей туристического продукта, а также поделятся предложениями о современных методах продвижения своего продукта в интернете. Те предприниматели, кто уже создал интересные и успешные проекты, смогут презентовать их остальным участникам семинара.

ИСТОЧНИК KP.RU