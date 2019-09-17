Ханымейцы завершили сезон уборки акцией «Чистые берега»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-17T09:17:56+03:00

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Жители Ханымея Пуровского района присоединились к экологической акции «Чистые берега». За два часа добровольцы очистили прибрежные полосы озера Безымянного и реки Чучуяхи.

Мусор после пикников на озере ханымейцы, как правило, уносят с собой, поэтому на пляже чисто. Однако в лесу вдоль береговой линии неприятные сюрпризы добровольцев ждали практически под каждым деревом: бутылки, банки, обертки, пачки и так далее.

Вторая группа добровольцев убирала берег реки Чучуяха, к акции присоединилась и молодежь. Многие ребята работали в летних трудовых бригадах, очищая от мусора улицы поселка. В поселке не так много мусора, в отличие от окраин, заметили волонтеры.

- Традиционно уборку поселка мы начинаем весной, с акции «Зеленая весна». Потом уборкой занимаются трудовые бригады. Закончить сезон в этом году мы решили акцией «Чистые берега» и уборкой леса, чтобы войти в зиму с чистым поселком, - отметила специалист местной администрации Татьяна Попкова.

К слову, в поселке имеется сорок девять контейнерных площадок, которыми организаторы акции призывают жителей воспользоваться в качестве альтернативы.

ИСТОЧНИК KP.RU