В районе Лимбяяха Нового Уренгоя появится монумент памяти

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-17T09:00:59+03:00

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Жители района Лимбяяха Нового Уренгоя выдвинули идею создания монумента памяти. Инициативу они представили в офисе регионального проекта «Уютный Ямал», презентовали его перед комиссией, агитировали соседей поддержать авторов, голосуя на портале «Живем на Севере». В итоге проект набрал 967 голосов – это первое место в рейтинге.

Он будет реализован в 2020 году, сообщили в администрации города. Однако сначала проект пройдет процедуру общественных слушаний, чтобы у жителей города была возможность высказать предложения по эскизам будущего монумента. Главный архитектор города Евгений Ворошилов представит несколько вариантов для обсуждения. Об этом рассказал глава города Иван Костогриз на своей страничке в инстаграме.

Напомним, что проекты, набравшие наибольшее количество голосов, были рассмотрены на заседании бюджетной комиссии 12 сентября 2019 года, которая предложила администрации города реализовать не только проект по созданию монумента в районе Лимбяяха, но и остальные проекты из пятерки лидеров.

В списке обустройство детской и спортивной площадки, проект «Больше красок» (серия рисунков граффити на домах), обустройство цветочной клумбы возле магазина «Рамиль» и установка памятного знака «Я люблю Коротчаево».

ИСТОЧНИК KP.RU