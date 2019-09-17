2019-09-17T08:49:02+03:00
Происшествия

Салехардец изнасиловал беременную сожительницу брата

Уголовное дело ушло в суд
Анна Полякова
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В Салехарде судят мужчину, изнасиловавшего беременную жену братаВ Салехарде судят мужчину, изнасиловавшего беременную жену братаФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде перед судом предстанет 30-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании беременной женщины. Во время предварительного следствия он полностью признал свою вину.

Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, 16 августа пьяный мужчина приехал в гости к брату. С родственником ему встретиться не удалось, дома оказалась лишь его беременная сожительница. Нахальный гость предложил ей вступить с ним в половой акт. Получив отказ, он изнасиловал возлюбленную брата.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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