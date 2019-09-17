Главная переправа Ямала работает в привычном режиме
На линии шесть паромов
Главная переправа Ямала работает в привычном режиме Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На переправе Салехард-Лабытнанги 17 сентября паромы в штатном режиме. На линии все шесть паромных составов.Об этом утром сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Напомним, накануне из-за туман спустившегося утром, переправа приостанавливала работу. Однако когда погода наладилась, паромы вновь вернулись на маршрут.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU