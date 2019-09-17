Салехардцы обменяли полиэтиленовые пакеты на эко-сумки

СЕГОДНЯ 06:49 2019-09-17T06:50:36+03:00

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В Салехарде прошла окружная экологическая акция «Сохраним природу Арктики вместе». В ходе нее жители ямальской столицы обменивали свои полиэтиленовые пакета на новые экологически безопасные сумки.

Данная акция проходит в регионе уже не первый год, как отмечают организаторы, – салехардцы наравне с жителями других муниципалитетов округа с удовольствием принимают в ней участие. И с каждым годом людей приходит все больше.

Все собранные пакеты будут переданы региональному оператору, а уже затем на специальное предприятие для утилизации с последующей переработкой, сообщили в администрации города.

- По правилам акции мы меняем одну сумку на два пакета, но люди несут их десятками, а некоторые и сотнями. Данной акцией мы призываем людей более бережно относиться к хрупкой природе, только мы можем сделать ее чище и защитить, - говорит один из организаторов акции, активист проекта «Народы Арктики» Артур Окотэтто.

ИСТОЧНИК KP.RU