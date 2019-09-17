Погода на Ямале 17 сентября: температура воздуха поднимется только до +12 градусов
Во вторник, 17 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +11 градусов, днем солнце скроется за тучи, пройдет небольшой дождь. Ветер южный 4 м/с.
В Ноябрьске +12 градусов, облачно, небольшой дождь – в середине дня. Ветер северо-западный 1 м/с.
В Новом Уренгое +11 градусов, малооблачно, дождь. Ветер юго-западный 2 м/с.
В Надыме +12 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 м/с.
В Губкинском +12 градусов, переменная облачность, дождь. Штиль.
В Тарко-Сале +12 градусов, пасмурно, дождь пройдет в середине дня. Южный ветер 1 м/с.
В Муравленко + 12 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. Западный ветер 1 м/с.
В Лабытнанги +10 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU