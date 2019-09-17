2019-09-17T05:32:27+03:00
Общество

Погода на Ямале 17 сентября: температура воздуха поднимется только до +12 градусов

Местами пройдут дожди
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 17 сентября: температура воздуха поднимется только до +12 градусовПогода на Ямале 17 сентября: температура воздуха поднимется только до +12 градусовФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

Во вторник, 17 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +11 градусов, днем солнце скроется за тучи, пройдет небольшой дождь. Ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске +12 градусов, облачно, небольшой дождь – в середине дня. Ветер северо-западный 1 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, малооблачно, дождь. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Надыме +12 градусов, малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Губкинском +12 градусов, переменная облачность, дождь. Штиль.

В Тарко-Сале +12 градусов, пасмурно, дождь пройдет в середине дня. Южный ветер 1 м/с.

В Муравленко + 12 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. Западный ветер 1 м/с.

В Лабытнанги +10 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде иномарка сбила пешехода на «зебре»
На Ямале пьяная пара пыталась сбежать от полиции через окно по простыням
На Ямале обсудят меры поддержки общин
Ханымейцы завершили сезон уборки акцией «Чистые берега»
В районе Лимбяяха Нового Уренгоя появится монумент памяти
Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Новом Уренгое
Салехардец изнасиловал беременную сожительницу брата
Главная переправа Ямала работает в привычном режиме
Салехардцы обменяли полиэтиленовые пакеты на эко-сумки
В Новом Уренгое появятся четыре теплые остановки
В Тарко-Сале прошедшим диспансеризацию вручают скидку на лекарства
Ремонт участка трассы Лабытнанги – Харп подходит к финишу
Грубиянку из Нового Уренгоя, унизившую полицейского, оштрафовали
Тазовские рыбаки готовятся к добыче ряпушки
В Надыме безработный пытался угнать «шестерку»
Таркосалинцы пробежали «Кросс нации – 2019» в новом парке
Новый Уренгой примет детский международный арктический турнир по волейболу
Мошенник отправил новоуренгойке «сюрприз» вместо телефона
На Ямале рассказали, какой штамм гриппа ждут в регионе
В Новом Уренгое голосованием выбирают тематику будущего ледового городка
Власти Губкинского выплатят 15 тысяч рублей покусанному ребенку
Ямальцы стали призерами Всероссийской спартакиады трудящихся
В Ноябрьске пересадили неудобный лес
Ямалец всадил в грудь собутыльника нож пять раз, не желая его убивать
В Тарко-Сале едва успели спасти школу от разрушения
Новоуренгойца, пнувшего полицейского, отправили в колонию-поселение