2019-09-16T15:55:55+03:00
Общество

В Новом Уренгое появятся четыре теплые остановки

Все павильоны оборудуют видеокамерами
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое появятся четыре теплые остановки Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое появятся четыре теплые остановки Фото: администрация Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое до конца года планируют установить четыре теплые остановки. Павильоны появятся на ул. 26 съезда КПСС (в районе площадки «Виадук»), возле дворца спорта «Звездный», в районе поликлиники в северной части города, а также в Коротчаево возле СОК «Арктика»., сообщили в администрации города.

Они будут состоять из двух модулей, один из которых – закрытый, отапливаемый. Внутри будет действовать цифровое табло, которое будет информировать о температуре воздуха на улице, в перспективе – выдавать расписание автобусов.

Также появится возможность для предоставления интернета по сети Wi-Fi, провайдера выберут в результате торгов. Кроме этого, все остановочные павильоны оборудуют видеокамерами.

Отметим, что вопрос о появлении остановок такого типа жители округа подняли во время прямой линии с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в конце 2018 года. Глава региона предложил запустить пилотные проекты в нескольких городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тарко-Сале прошедшим диспансеризацию вручают скидку на лекарства
Ремонт участка трассы Лабытнанги – Харп подходит к финишу
Грубиянку из Нового Уренгоя, унизившую полицейского, оштрафовали
Тазовские рыбаки готовятся к добыче ряпушки
В Надыме безработный пытался угнать «шестерку»
Таркосалинцы пробежали «Кросс нации – 2019» в новом парке
Новый Уренгой примет детский международный арктический турнир по волейболу
Мошенник отправил новоуренгойке «сюрприз» вместо телефона
На Ямале рассказали, какой штамм гриппа ждут в регионе
В Новом Уренгое голосованием выбирают тематику будущего ледового городка
Власти Губкинского выплатят 15 тысяч рублей покусанному ребенку
Ямальцы стали призерами Всероссийской спартакиады трудящихся
В Ноябрьске пересадили неудобный лес
Ямалец всадил в грудь собутыльника нож пять раз, не желая его убивать
В Тарко-Сале едва успели спасти школу от разрушения
Новоуренгойца, пнувшего полицейского, отправили в колонию-поселение