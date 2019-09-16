В Новом Уренгое появятся четыре теплые остановки

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-16T15:55:55+03:00

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В Новом Уренгое до конца года планируют установить четыре теплые остановки. Павильоны появятся на ул. 26 съезда КПСС (в районе площадки «Виадук»), возле дворца спорта «Звездный», в районе поликлиники в северной части города, а также в Коротчаево возле СОК «Арктика»., сообщили в администрации города.

Они будут состоять из двух модулей, один из которых – закрытый, отапливаемый. Внутри будет действовать цифровое табло, которое будет информировать о температуре воздуха на улице, в перспективе – выдавать расписание автобусов.

Также появится возможность для предоставления интернета по сети Wi-Fi, провайдера выберут в результате торгов. Кроме этого, все остановочные павильоны оборудуют видеокамерами.

Отметим, что вопрос о появлении остановок такого типа жители округа подняли во время прямой линии с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в конце 2018 года. Глава региона предложил запустить пилотные проекты в нескольких городах.

ИСТОЧНИК KP.RU