В Тарко-Сале прошедшим диспансеризацию вручают скидку на лекарства

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-16T15:46:12+03:00

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В Тарко-Сале привлекать жителей к диспансеризации решили совместными усилиями представители здравоохранения, районной администрации и малого бизнеса. Они внедрили новый проект.

С 11 сентября каждый пациент, прошедший диспансеризацию в поликлинике, получает сертификат со скидкой 20% на одну покупку в аптеке. Сертификаты выдаёт врач-терапевт кабинета медицинской профилактики на заключительном этапе медицинского осмотра.

Напомним, что с мая 2019 года диспансеризация проводится по новым правилам. Теперь бесплатный медосмотр могут пройти граждане с 18 и до 39 лет каждые 3 года, а с 40 лет и старше – ежегодно, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

– Диспансеризация должна войти в привычку каждого человека, стать обязательной семейной традицией, – считает главврач больницы Максим Зинин. – А наша задача – сделать так, чтобы люди чаще думали о своем здоровье и приходили в поликлинику не только лечить уже случившееся и даже запущенное заболевание, а пройти профилактический осмотр и получить своевременные рекомендации специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU