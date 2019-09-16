2019-09-16T15:23:13+03:00
Экономика

Ремонт участка трассы Лабытнанги – Харп подходит к финишу

Дорожники снизили вероятность подтопления домов жилого микрорайона
Анна Полякова
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Ремонт участка трассы Лабытнанги – Харп подходит к финишу Фото: yanao.ruРемонт участка трассы Лабытнанги – Харп подходит к финишу Фото: yanao.ru
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На участке трассы регионального значения Лабытнанги – Харп специалисты приступили к работе по устройству дорожной «одежды». Напомним, капремонт части автодороги протяжённостью 134 км стартовал в начале июля в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Трубу заменили на новую для того, чтобы в межсезонье обеспечить беспрепятственное прохождение талых вод и исключить вероятность подтопления домов жилого микрорайона, расположенного рядом.

- На улице Карьерная продолжаются работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и монтаж опор освещения. Срок окончания работ на этом участке зависит от погоды, но думаем, в течение недели, максимум десяти дней, мы откроем проезд, - уточнил заместитель гендиректора АО «Ямалавтодор» Дмитрий Павлов.

Кроме того, сейчас продолжаются работы на 8-ми километровом участке дороги региональной трассы (ближайшего к посёлку Харп).

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Ямале проводят дорожные работы на участках автодорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 89,9 км: строительство 59 км, капремонт 7,5 км и ремонт 23,4 км, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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