Ремонт участка трассы Лабытнанги – Харп подходит к финишу
На участке трассы регионального значения Лабытнанги – Харп специалисты приступили к работе по устройству дорожной «одежды». Напомним, капремонт части автодороги протяжённостью 134 км стартовал в начале июля в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Трубу заменили на новую для того, чтобы в межсезонье обеспечить беспрепятственное прохождение талых вод и исключить вероятность подтопления домов жилого микрорайона, расположенного рядом.
- На улице Карьерная продолжаются работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и монтаж опор освещения. Срок окончания работ на этом участке зависит от погоды, но думаем, в течение недели, максимум десяти дней, мы откроем проезд, - уточнил заместитель гендиректора АО «Ямалавтодор» Дмитрий Павлов.
Кроме того, сейчас продолжаются работы на 8-ми километровом участке дороги региональной трассы (ближайшего к посёлку Харп).
Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Ямале проводят дорожные работы на участках автодорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 89,9 км: строительство 59 км, капремонт 7,5 км и ремонт 23,4 км, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU