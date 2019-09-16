2019-09-16T15:13:13+03:00
Происшествия

Грубиянку из Нового Уренгоя, унизившую полицейского, оштрафовали

Ей придется раскошелиться на 10 тысяч рублей
Анна Полякова
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Грубиянку из Нового Уренгоя, унизившую полицейского, оштрафовалиГрубиянку из Нового Уренгоя, унизившую полицейского, оштрафовалиФото: Ольга Крыльцова
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Жительницу Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. 50-летнюю грубиянку оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, пьяная рецидивистка 21 апреля 2019 года в коридоре общежития в присутствии посторонних лиц оскорбила сотрудника полиции. Ранее судимая женщина выражалась в его адрес нецензурной бранью. Тем самым она унизила честь и достоинство полицейского как представителя власти, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ее судили по статье «Оскорбление представителя власти». В результате женщине суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Полиция разъясняет, что оскорбление представителя власти по закону наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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