Тазовские рыбаки готовятся к добыче ряпушки

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-16T14:55:37+03:00

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На Ямале летняя путина подошла к концу. План выполнен, сообщают рыбаки тазовские. По прогнозам специалистов, начало осенней рыбалки начнется в двадцатых числах сентября в зависимости от погодных условий.

Напомним, что в этом году рыбодобывающим предприятиям района необходимо добыть 2 205 тонн рыбы.

Сейчас ведется работа по подготовке к навигации. Традиционными местами ловли ряпушки являются рыбоугодия на устьях реки Мессо, Вартанявское, 3-4 Пески и 5-6 Пески.

Более 200 рыбаков будут переброшены на рыбопромысловые участки. Сейчас они подготавливают к осенней рыбалке сети и лодки, а специалисты плавучих рефрежераторов холодильные камеры, рассказали в администрации Тазовского района.

25 рыбаков предприятия СПК «Тазовский» уже ждут начало путины на рыбоугодии 7-8 Пески. После короткого северного лета они добыли 83 тонны рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU