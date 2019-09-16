В Надыме безработный пытался угнать «шестерку»
Надымские автоинспекторы задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался 40-летний не работающий житель поселка Надымского района.
Вечером 11 сентября он проник в салон автомобиля «ВАЗ-2106» и попытался завести двигатель, соединяя провода замка зажигания.
Его также привлекли к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав.
На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого взяли обязательство о явке. Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU