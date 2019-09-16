В Надыме безработный пытался угнать «шестерку»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-16T14:31:10+03:00

Он попытался завести двигатель, соединяя провода в замке зажигания

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Надымские автоинспекторы задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался 40-летний не работающий житель поселка Надымского района.

Вечером 11 сентября он проник в салон автомобиля «ВАЗ-2106» и попытался завести двигатель, соединяя провода замка зажигания.

Его также привлекли к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого взяли обязательство о явке. Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU