Таркосалинцы пробежали «Кросс нации – 2019» в новом парке

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-16T14:15:29+03:00

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В Тарко-Сале по многофункциональной дорожке только открывшегося второго городского парка – Прибрежного - горожане пробежали «Кросс нации – 2019». Участниками атлетического мероприятия стали 364 таркосалинца.

Главным судьей соревнований выступил тренер спорткомплекса "Авангард" по легкой атлетике Григорий Хангельдиев. Горожане выступили в нескольких возрастных категориях на разных дистанциях.

В семейном забеге поучаствовали 18 семей, лучший результат показала семейная команда Хрисанковых. В эстафете среди воспитанников детсадов победили юные спортсмены «Золотого ключика», на втором месте - «Брусничка», на третьем – «Радуга».

Таркосалинцам понравилось бежать по новой трассе. Общая протяжённость многофункциональной дорожки с пешеходной зоной и велодорожкой составляет почти два километра. Дорожка покрыта тротуарной плиткой для движения в двух направлениях.

Велодорожка имеет замкнутый контур и общую протяженность 1 700 метров. В тёмное время суток многофункциональная зона освещена светодиодными консольными светильниками, сообщает администрация Пуровского района.

Напомним, Прибрежный – это второй городской парк, за создание которого в рамках программы «Комфортная городская среда» проголосовали таркосалинцы. Первый – Парк здоровья открыли годом ранее в районе ЦРБ.

Земельный участок площадью 30 гектаров расположен в северной части города вдоль правого берега реки Пяку-Пур. В следующем году здесь полностью благоустроят зону пляжного отдыха с территорией под кафе, зонами барбекю, площадками для занятий воркаутом и другими видами спорта и досуга.

ИСТОЧНИК KP.RU