2019-09-16T13:50:16+03:00
Общество

Новый Уренгой примет детский международный арктический турнир по волейболу

Состязания пройдут с 16 по 21 сентября
Анна Полякова
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Новый Уренгой примет детский международный арктический турнир по волейболу Фото: newurengoy.ruНовый Уренгой примет детский международный арктический турнир по волейболу Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое 16 сентября стартует арктический международный детский турнир по волейболу на «Кубок Губернатора Ямала – 2019». Игры юных спортсменов будут проходить в течение недели. Завершение соревнований и награждение участников пройдет 21 сентября. На ямальской площадке встретятся сильнейшие команды с разных регионов России и зарубежья.

Восемь команд юношей из ЯНАО, ХМАО, Белгорода, Москвы, Болгарии, Екатеринбурга, Калининграда, Чехии сыграют в двух подгруппах, сообщает администрация Нового Уренгоя. В турнире примут участие команды юношей 2005-2006 годов рождения.

Почетный гость турнира Тарас Хтей – олимпийский чемпион (Олимпиада в Лондоне 2012), волейболист, которого признавали лучшим игроком России. Тарас многие годы играл за «Белогорье», сейчас является спортивным директором «Белогорья», а также возглавляет федерацию волейбола – общественной организации «Федерация волейбола «Белогорье». У участников турнира будет возможность пообщаться с олимпийским чемпионом, задать свои вопросы, сообщили в администрации города.

Кроме того, для участников турнира подготовлена культурная программа: они совершат экскурсию на Полярный круг и побывают в Музее истории компании «Газпром добыча Уренгой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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