2019-09-16T13:46:27+03:00
Происшествия

Мошенник отправил новоуренгойке «сюрприз» вместо телефона

Женщина лишилась 38 000 рублей
Анна Полякова
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Мошенник отправил новоуренгойке «сюрприз» вместо телефона Фото: pixabay.comМошенник отправил новоуренгойке «сюрприз» вместо телефона Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое завели уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница. Женщина, получив на почте «неожиданную» посылку, обратилась в полицию с заявлением.

Правоохранителям она пояснила, что неизвестный, ввел ее в заблуждение и завладел ее 38 000 рублей.

Выяснилось, что северянка на сайте оформила заказ на покупку мобильного телефона по цене на порядок ниже существующей. Женщина оплатила всю стоимость товара, после чего злоумышленник оформил доставку почтой. Однако при получении посылки в упаковке вместо заказанного мобильного телефона находился другой товар.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием за это преступление может стать лишение свободы до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что, покупая товар по заниженной стоимости, есть риск стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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