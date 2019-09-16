2019-09-16T12:48:13+03:00
Общество

В Новом Уренгое голосованием выбирают тематику будущего ледового городка

Всего поступило 16 идей
Анна Полякова
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В Новом Уренгое голосованием выбирают тематику будущего ледового городка Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое голосованием выбирают тематику будущего ледового городка Фото: newurengoy.ru
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Для жителей Нового Уренгоя стартовало рейтинговое голосование за темы ледового городка. В списке идеи, которые предложили сами горожане.

Всего поступило 16 таких тем. Среди них «Русские Матрёшки», «Советские новогодние мультики», «Планеты Солнечной системы», «7 чудес света», «Щелкунчик и мышиный король», «Город воинской славы», «Легенды космоса», «Славянская мифология», «Герои мультфильмов Уолта Диснея» и «Русь богатырская».

Напомним, в 2018 году наибольшее количество голосов набрало предложение создать ледовый городок по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Отдать свой голос можно по 18 сентября. Спонсорами строительства ледового городка выступят предприятия города, сообщает администрация Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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