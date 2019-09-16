2019-09-16T12:39:12+03:00
Происшествия

Власти Губкинского выплатят 15 тысяч рублей покусанному ребенку

Девочке потребовался курс вакцинации и уколов от бешенства
Анна Полякова
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Власти Губкинского выплатят 15 тысяч рублей покусанному ребенку Фото: pixabay.comВласти Губкинского выплатят 15 тысяч рублей покусанному ребенку Фото: pixabay.com
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Администрация Губкинского выплатит материальную компенсацию ребенку, пострадавшему от укуса безнадзорной собаки. Городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о причинении вреда здоровью её ребенку.

В региональном ведомстве сообщили, что в марте 2019 года бездомный пес напал на девочку. Последствия укусов несовершеннолетняя пострадавшая долго лечила. Потребовался курс вакцинации и уколов от бешенства.

Обязанность по отлову безнадзорных животных по закону возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил.

Учитывая, что девочке причинены не только физические, но и нравственные страдания, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

В результате районный суд вынес решение об удовлетворении требований прокурора и взыскании в пользу несовершеннолетней 15 тысяч рублей.

В 2019 года судами рассмотрено уже 22 исковых заявления, предъявленных прокурорами в связи с нападением безнадзорных и домашних животных. В пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 449 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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