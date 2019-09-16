2019-09-16T12:11:06+03:00
Общество

Ямальцы стали призерами Всероссийской спартакиады трудящихся

Сборная команда заняла третье место
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцы стали призерами Всероссийской спартакиады трудящихся Фото: yanao.ruЯмальцы стали призерами Всероссийской спартакиады трудящихся Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Сборная команда ЯНАО заняла третье место в общекомандном первенстве V Всероссийской спартакиады среди трудящихся. Соревнования завершились 16 сентября в Тамбове.

В соревнованиях по уличному баскетболу (3х3) команда Ямала заняла первое место. Также первое место присудили нашим спортсменам в соревнованиях по шахматам. В состязаниях по гиревому спорту ямальцы стали вторыми, по перетягиванию каната – пятыми, плаванию - седьмыми, легкой атлетике – девятое, а в соревнованиях семейных команд – 11 место, сообщает правительство ЯНАО.

В соревнования участвовали команды из 38 регионов России. Среди представителей Ямала – работники ООО «Газпром добыча Уренгой» и филиала ПАО «Газпром» Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в городе Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске пересадили неудобный лес
Ямалец всадил в грудь собутыльника нож пять раз, не желая его убивать
В Тарко-Сале едва успели спасти школу от разрушения
Новоуренгойца, пнувшего полицейского, отправили в колонию-поселение
В Салехарде 33 дома передали на временное управление
На Ямале завершилась VII Обская сельскохозяйственная ярмарка
В Салехарде 17 августа взвоют сирены
В Ноябрьске «Клинический случай» открыл новый театральный сезон
Из-за сумки с мусором по тревоге подняли экстренные службы Салехарда
Салехардцы пробежали марафон ради здоровья землячки
В Уренгое самую проблемную улицу отремонтируют в 2020 году
Главная переправа Ямала после утреннего тумана вернулась к работе
На Ямале появился новый Посол ГТО
Погода на Ямале 16 сентября: ожидаются дожди при западном ветре
В Новом Уренгое проходит голосование за идею будущего Ледового городка
Житель Пуровского района похитил гуся у женщины-фермера
Лже-продавец стройматериалов «надул» жителя Надыма почти на 3 тысячи рублей
Погода на Ямале 15 сентября: воздух прогреется до +10 градусов
Жители Салехарда проголосовали за благоустройства озера Лебяжье
Ноябрянка поверила «сотруднице банка» и осталась без денег
Погода на Ямале 14 сентября: пройдут небольшие дожди, кое-где выпадет снег
Педагоги Ямала принимают участие на форуме в Санкт-Петербурге
На Ямале из-за плохой погоды перенесли вертолетные рейсы
Чтобы помнить: югорские депутаты встретились с жителями блокадного Ленинграда