Ямальцы стали призерами Всероссийской спартакиады трудящихся

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-16T12:11:06+03:00

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Сборная команда ЯНАО заняла третье место в общекомандном первенстве V Всероссийской спартакиады среди трудящихся. Соревнования завершились 16 сентября в Тамбове.

В соревнованиях по уличному баскетболу (3х3) команда Ямала заняла первое место. Также первое место присудили нашим спортсменам в соревнованиях по шахматам. В состязаниях по гиревому спорту ямальцы стали вторыми, по перетягиванию каната – пятыми, плаванию - седьмыми, легкой атлетике – девятое, а в соревнованиях семейных команд – 11 место, сообщает правительство ЯНАО.

В соревнования участвовали команды из 38 регионов России. Среди представителей Ямала – работники ООО «Газпром добыча Уренгой» и филиала ПАО «Газпром» Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в городе Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU